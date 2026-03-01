■2026年度日本ボクシング連盟選手強化事業日本代表選手選考会（BOX OFF）（1日、東京・味の素ナショナルトレーニングセンター）9月開幕アジア大会（愛知・名古屋）競技スケジュールを発表41競技、461種目が実施32年ぶりの日本開催日本ボクシング連盟の日本代表選考会（BOX OFF）が行われ、男子70?級の岡澤セオン（30、INSPA）が秋山佑汰（31、自衛隊体育学校）に勝利、32年ぶりの日本開催となる今年9月開催のアジア大会（愛