巨人の戸郷翔征投手が１日、那覇キャンプを打ち上げ、「フォームも色々ありましたけど、実戦で投げていい形で多少は終われたのでよかったと思います。まだまだ戦いは続きますけど、いい充実した悩みのあるキャンプでしたね」と晴れやかな表情で語った。昨季は２度の２軍降格もありながら８勝９敗、防御率４・１４と苦しんだ。復活に燃える今季だったが、２月１４日のライブＢＰでは打者１０人に対して２安打、３四球。課題の残