◇東京マラソン（2026年3月1日都庁前〜東京駅前の42・195キロ）今秋の愛知・名古屋アジア大会の日本代表選考会を兼ねて行われ、初マラソンだった「山の名探偵」こと工藤慎作（21＝早大）は2時間7分34秒の20位で、来年10月の28年ロサンゼルス五輪代表選考会「マラソングランドチャンピオンシップ」（MGC、名古屋）の出場権を獲得した。35キロ付近まで早大の先輩にあたる大迫傑（リーニン）らと日本人トップ争いも繰り広げた