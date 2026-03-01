年収の壁が178万円に引き上げられる方針が示されています。年収の壁が上がったことで、たくさん稼げるのでは？ と考えてしまいますよね。しかし、今回引き上げられる予定の年収の壁は所得税の非課税枠についてのものですので、扶養内で働く場合は注意が必要です。 本記事では、新たに登場する予定の「178万円の壁」とは何か、社会保険の壁など扶養内で働く場合に注意しなければならないポイントについて解説します。