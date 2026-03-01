ＮＨＫ「日曜討論」が１日放送され、国政政党１０党の幹部が参加した。日曜討論は原則、衆参で５人以上の国会議員を有する国政政党が参加条件となっている。衆院選後の２月１５日の放送では、自民党、日本維新の会、国民民主党、中道改革連合、参政党、チームみらい、共産党、れいわ新選組が参加し、合流協議中だった立憲民主党と公明党は不参加だった。特別国会開会後も立憲と公明両党の参院議員の中道への合流は不透明なま