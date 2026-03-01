【モデルプレス＝2026/03/01】元フジテレビアナウンサーで現在フリーの渡邊渚が2月28日、自身のInstagramを更新。手作りリースのショットを公開した。【写真】28歳元フジアナ「工夫がすごい」手作りミモザリース◆渡邊渚、手作りリースショット渡邊は「3月8日は国際女性デー。ということで、ミモザのリースを作ってみました」とつづり、手作りリースのショットを投稿。「繊細だし、数日したら花が小さくなるのでそれを想定して形を