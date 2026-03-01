アメリカのトランプ大統領は、イランによる報復攻撃について、「倍の規模を想定していた」と語り現時点で予想を下回っているとの考えを示しました。トランプ大統領は2月28日アメリカ・CBSニュースの電話インタビューに応じ、アメリカとイスラエルの共同作戦に対するイランの報復攻撃について「我々は倍の規模を想定していた。現時点で予想を下回っている」と明かしました。ただ「状況は流動的だ」とも語り、イラン側の対応を見極め