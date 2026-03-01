AirTagをそれ風につけてみた。Image: Raymond Wong / Gizmodo US AIガジェットと聞くと、今はなんとなく懐疑的な目で見てしまいます。話題先行でリリースされたHumaneのAI Pinが大爆死だったからか、同じく大不評だったのR1のRabbitも謎の方向転換をしているからか、伝説的デザイナーとOpenAIがタッグを組んでも、なんだかんだ結局イヤホンぽいからなのか…。さて、Apple（アップル）もAI端