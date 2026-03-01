ドラ1のスイッチヒッター平川がOP戦初アーチドラ1の“アーチ競演”に鯉党が胸を熱くしている。広島の平川蓮外野手は2月28日、倉敷で行われた楽天とのオープン戦に出場。9回に右打席から逆方向にオープン戦1号を放った。27日には侍ジャパンのサポートメンバーに選出されている佐々木泰内野手が、中日との強化試合で豪快な一発。逸材2人の躍動に「ワクワクが止まらん」とファンが歓喜している。ドラフト1位で入団した平川は、楽