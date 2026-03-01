◇東京マラソン2026(3月1日、東京都庁発〜東京駅前・行幸通り着)東京マラソンで大学生の工藤慎作選手(早稲田大学3年生)が2時間7分34秒の力走でフィニッシュ。初マラソン直後にはSNSに思いをつづりました。工藤選手は箱根駅伝の5区山上りに3年連続で出走。1年時から、“山の名探偵”として箱根路をわかせています。今大会は初マラソン。大迫傑選手や鈴木健吾選手ら新旧日本記録保持者の集団について日本人トップ争いをみせますが、3