フリーアナウンサーで女優の田中みな実（39）が1日放送のフジテレビ「ボクらの時代」（日曜前7・00）に出演。「結婚したらうまくいきそう」な女性有名人を明かした。この日は、「あのちゃん」ことタレント・あのと文芸評論家の三宅香帆氏と出演した。洗濯機の使い方が分からないというあの。パートナーに求めることを聞かれると、「あんまりない」とした上で、「洗濯とか。洗濯嫌いで、洗濯をどうしてもしてほしいですね」と