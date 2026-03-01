ＪＲＡは１日、中山競馬場で４Ｒ終了後に引退調教師セレモニーを行った。３日付で定年引退となり、この日が最後のレースとなる美浦所属の国枝栄、小西一男、土田稔、根本康広、南田美知雄の５人の調教師が参加。記念の花束が贈呈された。式には根本師の愛弟子で元ＪＲＡ騎手の藤田菜七子さんも駆けつけ、師匠への花束贈呈や記念撮影に参加した。以下、各調教師のコメント国枝師「長いようであっという間。この日で最後かと思