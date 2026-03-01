◇東京マラソン（2026年3月1日都庁前〜東京駅前、42・195キロ）車いす女子は、カテリーヌ・デブルナー（30＝スイス）が1時間37分15秒で優勝した。日本人トップは、1時間41分20秒で6位の土田和歌子（51＝ウェルレイズ）。車いす女子上位成績は以下の通り（記録は速報値）。（1）C・デブルナー（スイス）1時間37分15秒（2）E・レインボークーパー(英国)1時間41分13秒（3）周召倩（中国） 1時間41分13秒（4）