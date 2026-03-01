広島は１日、マツダスタジアムセンターイベント広場１階「アミューズメント広場」に新遊具、新ゲームを導入することを発表した。２２日・ソフトバンク戦（マツダ）から導入されるのは、エアー遊具「エルドレくん」。エルドレッド駐米スカウトの大きな口にボールを投げ入れるミニゲームとなっている。１人５球投げ、３球入れば景品がゲットできる。料金は５球で３００円。エルドレッドスカウトは球団を通じ、「年齢を問わず楽し