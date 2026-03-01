TBS日比麻音子アナウンサー（32）は、2月28日夜に放送された同局系「情報7daysニュースキャスター」（土曜午後10時）に、体調不良で欠席したMC安住紳一郎アナウンサー（52）のピンチヒッターとして出演した。この日の番組では冒頭、通常なら安住アナとともに進行役を務める劇作家で映画監督の三谷幸喜氏（64）が、スタジオに1人で登場。「ご覧の通り、安住さん、お休みでございます。体調不良ということで…働き過ぎだよね」と、口