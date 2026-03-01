中国外務省は、アメリカとイスラエルによるイランへの軍事攻撃について「深く懸念している」との報道官談話を発表し、軍事行動の即時停止を求めました。中国外務省は2月28日、報道官談話を発表し、イランへの軍事攻撃について「深く懸念している」とした上で「イランの主権と安全および領土保全は尊重されるべき」として軍事行動の即時停止を求めました。また、「緊張状態のさらなる悪化を避け対話と交渉の再開」を呼びかけていま