３月１日の阪神６Ｒ・３歳１勝クラス（芝２０００メートル＝８頭立て）は、母に２０１３年ＶＲＣオークス・豪Ｇ１を制したキラモサを持つ良血、コンジェスタス（牡３歳、栗東・高野友和厩舎、父コントレイル）が勝利した。勝ち時計は２分０秒１（良）。スタートから促して内に潜り込み、好位３番手をリズム良く追走した。４コーナー手前から逃げたネッタイヤライに並びかけ、ラスト２００メートル手前でゴーサインが出ると一瞬