巨人の松本剛外野手が１日、那覇キャンプを打ち上げ、「すごい新鮮な気持ちがあった１か月でしたし、新しいこともありましたけど、充実したキャンプでした」と巨人での初キャンプを笑顔で振り返った。２月２８日のサムスンとの練習試合（那覇）で実戦初安打をマークするなど、アピール。「最初は慣れない中でしたけど、しっかりと自分のペースでできましたし、ここからすごく大事になってくると思うので、状態を上げることを目