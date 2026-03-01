◆オープン戦ソフトバンク―西武（１日、アイビースタジアム）ソフトバンク笹川吉康外野手がソロ本塁打を放ち、１点を返した。６点を追う２回の先頭、初球を強振した。相手のマウンド上、左腕・佐藤爽の１１６キロのカーブを、力強く振り抜くと打球は右中間スタンドへ。２６日の台湾代表戦（台北ドーム）でも一発を放った２３歳が、対外試合２戦連発のアーチを放った。笹川は「大振りになっていたところを修正して台湾代表