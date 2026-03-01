【モデルプレス＝2026/03/01】フリーアナウンサーの笹崎里菜が2月28日、自身のInstagramを更新。手作りのお菓子作りショットを公開した。【写真】元KAT-TUN中丸の妻「デザイン可愛すぎ」甥＆姪と作ったクッキー◆笹崎里菜「＃叔母活日記」手作りお菓子づくりショット笹崎は「＃叔母活日記」「少し前に甥っ子姪っ子とお菓子作り」とつづり、甥と姪との手作りお菓子作りの様子を投稿。「出来上がったらあっという間に自分たちで食べ