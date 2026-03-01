【モデルプレス＝2026/03/01】短編映画『MIRRORLIAR FILMS Season10』が2027年に公開決定。俳優の柴咲コウが、映画監督として参加することが決定した。【写真】44歳美人女優、ミニ丈から美脚チラリ◆柴咲コウ、2度目の短編映画監督を担当2020年より始動した、伊藤主税、阿部進之介、山田孝之らがプロデュースする『MIRRORLIAR FILMS』（ミラーライアーフィルムズ）は、メジャーとインディーズを超えた多彩なクリエイターによる短編