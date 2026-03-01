脳梗塞を発症し、入院治療に取り組んでいることを公表していた、アイドルグループ「Nü FEEL.」（読み：ニューフィール）の鈴木愛來さんが、退院したことを報告しました。 【写真を見る】【 Nü FEEL. 】鈴木愛來さん脳梗塞での入院治療から退院を公表「外に出られるのが嬉しい」鈴木愛來さんは「ひとまず退院しました。」と綴ると、画像をアップ。投稿された画像では、青空に手をかざす鈴木愛來さんの様子が見