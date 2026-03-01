リンクをコピーする

[3.1 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第4節](アシさと)※14:00開始主審:上田益也<出場メンバー>[FC今治]先発GK 16 山本透衣DF 2 梅木怜DF 3 孫大河DF 20 ロドリゴ・ソウザDF 24 竹内悠力MF 5 新井光MF 8 駒井善成MF 14 森晃太MF 17 持井響太MF 33 笹修大FW 44 林誠道控えGK 1 立川小太郎DF 23 イ・ヨンジュンDF 29 丸山大和MF 6 梶浦勇輝MF 7 山田貴文MF 9 近藤高虎MF 25 佐藤璃樹MF 38 馬越晃FW 11 ウェズレイ・タンキ監督倉石