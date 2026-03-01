[3.1 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第4節](えがおS)※13:00開始主審:松澤慶和<出場メンバー>[ロアッソ熊本]先発GK 1 佐藤史騎DF 5 小林慶太DF 6 岩下航DF 24 李泰河MF 8 上村周平MF 15 三島頌平MF 19 渡邉怜歩MF 22 松田詠太郎MF 39 青木俊輔FW 7 藤井皓也FW 11 ベ・ジョンミン控えGK 23 佐藤優也DF 3 大西遼太郎DF 4 薬師田澪DF 35 伊藤颯真MF 25 那須健一MF 27 根岸恵汰FW 10 鹿取勇斗FW 14 石原央羅FW 18 半代将都監督片野