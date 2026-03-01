アジアサッカー連盟(AFC)は1日、中東地域の情勢を受け、AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)、AFCチャンピオンズリーグ2(ACL2)、AFCチャレンジリーグの西地区分の日程を延期することを発表した。西地区のACLEは2、3日に決勝トーナメント1回戦第1戦を、ACL2は3、4、5日に準々決勝第1戦を行う予定だった。しかし、2月末にアメリカ、イスラエルがイランを攻撃し、イラン側も報復攻撃を仕掛けている中東の情勢を受け、AFCのクラ