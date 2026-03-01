[3.1 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第4節](ハワスタ)※14:00開始主審:高崎航地<出場メンバー>[いわきFC]先発GK 23 佐々木雅士DF 3 遠藤凌DF 4 堂鼻起暉DF 22 高橋勇利也MF 7 中島舜MF 10 西谷亮MF 13 村上陽斗MF 14 山口大輝MF 27 山中惇希FW 11 加藤大晟FW 29 田中幹大控えGK 1 加藤有輝DF 5 〓田大誠MF 28 久永瑠音MF 30 木吹翔太MF 41 松本琉雅FW 26 坂元一渚璃FW 32 オウイエ・ウイリアム監督田村雄三[藤枝MYFC]先発GK 41