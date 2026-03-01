[故障者情報]松本山雅FCは1日、DF高橋祥平(34)の負傷を発表した。クラブ公式サイトによると、高橋は2月25日の清水キャンプトレーニング中に負傷。松本市内の病院で検査を受け、チームドクターによって左大腿二頭筋断裂と診断されたという。