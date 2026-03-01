[故障者情報]FC東京は1日、MF高宇洋(27)の負傷を発表した。クラブ公式サイトによると、高はJ1百年構想リーグ第2節・浦和レッズ戦で負傷。チームドクターの診察を受けた結果、右ハムストリング肉離れと判明したという。高は開幕節でフル出場し、第2節も先発出場していたが、後半23分に途中交代していた。