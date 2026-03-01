[3.1 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第4節](みらスタ)※13:00開始主審:石丸秀平<出場メンバー>[レノファ山口FC]先発GK 41 飯田雅浩DF 3 大岩一貴DF 5 喜岡佳太DF 14 下堂竜聖MF 2 小澤亮太MF 6 輪笠祐士MF 17 田邉光平MF 28 小林成豪MF 40 成岡輝瑠MF 77 山本龍平FW 34 古川大悟控えGK 16 糸原紘史郎MF 7 三沢直人MF 25 藤森颯太MF 27 水口飛呂FW 11 藤岡浩介FW 19 山本駿亮FW 98 アレフ・フィルミーノ監督小田切道治[ガイナー