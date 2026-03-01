3日に定年引退を迎える佐々木晶三師、西園正都師の引退セレモニーが1日、阪神競馬場の昼休みにウイナーズサークルで行われた。騎手クラブ会長・武豊らから花束が贈られた。佐々木師は94年に開業。96年デイリー杯3歳S（当時）をシーキングザパールで重賞初勝利を挙げ、03年ジャパンC＆04年宝塚記念を制した（タップダンスシチー）、11年宝塚記念Vのアーネストリー、13年ダービーを制したキズナなど重賞53勝を挙げる。佐々木師は「