¿ÕÂ¡ÉÂ·¼È¯¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ëÇÐÍ¥¤ÎÃÉ¤ì¤¤¤µ¤ó¤¬¡¢ÆüËÜ¿ÕÂ¡ÉÂ¶¨²ñ¤È¥¢¥¹¥È¥é¥¼¥Í¥«¤¬¶¦ºÅ¤·¤¿CKD¡ÊËýÀ­¿ÕÂ¡ÉÂ¡Ë»ÔÌ±¸ø³«¹ÖºÂ¡ÖÃÎ¤í¤¦CKD¡£Â³¤¤¤ÆÍß¤·¤¤º£Æü¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡£¡×¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û ¡Ú ÃÉ¤ì¤¤ ¡ÛCKD(ËýÀ­¿ÕÂ¡ÉÂ)¤Î·¼È¯¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤¤Ç°Õ¼±ÊÑ²½?¡Ö¿ÕÂ¡¤Î¿ôÃÍ¤Ï¤ÏÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡©¡×¤Ã¤ÆÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿?¸¡¿Ç¿ôÃÍ¤ËÃíÌÜCKD¤Ï¡ÖÄÀÌÛ¤ÎÂ¡´ï¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡Ö¿ÕÂ¡¡×¤Îµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤¯ÉÂ