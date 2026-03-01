元TOKIOの松岡昌宏（49）が1日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。自身主演の人気シリーズ「家政婦のミタゾノ」のメンバーでの食事会を報告した。近況報告をする中、「ミタゾノをやってた時の連中と1回飯食おうっていう話がありまして」と切り出した松岡。第6・7シリーズで監督を務めた鳥居加奈氏と「みんなでそろそろ飯でも食おうか」という話になったといい、「キャストも集まれる人集まろうか」と