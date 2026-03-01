昨年自身初となるソロアリーナツアー『SHINGO KATORI 1st LIVE TOUR Circus Funk 2025』を敢行した香取慎吾。そのファイナルとなるAichi Sky Expoでのステージを収めたDVD／Blu-rayが現在予約受付中だ。“これぞ、香取慎吾！”ともいうべき、カラフルでショーマンシップにあふれた心躍るステージを香取に振り返ってもらった。【写真】いつまでも変わらない“慎吾ちゃんスマイル”に癒やされる！◆コロナ禍を経て初めてファンと楽