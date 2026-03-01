◆プロレスリング・ノア「ＬＥＧＡＣＹＲＩＳＥ２０２６〜ＮＯＡＨＪｒ．ＴＡＧＬＥＡＧＵＥ２０２６優勝決定戦〜」（１日、後楽園ホール）プロレスリング・ノアは１日、後楽園ホールで「ＬＥＧＡＣＹＲＩＳＥ２０２６〜ＮＯＡＨＪｒ．ＴＡＧＬＥＡＧＵＥ２０２６優勝決定戦〜」を開催した。第６試合のタッグマッチでＧＨＣタッグ王者で「ロス・トランキーロス・デ・ハポン」内藤哲也が新人の