HANAが、1stアルバム『HANA』に収録される最新曲「ALL IN」のミュージックビデオを本日18時にプレミア公開する。HANAが送る8本目となる本作のミュージックビデオは、プロデューサーであるちゃんみながカメラを手に取り撮影を行った意欲作。HANAのアジトを舞台に、彼女たちの“今”と“覚悟”をそのまま切り取ったリアルな映像に仕上がっている。さらに、ちゃんみならしい遊び心も随所に散りばめられており、それも大きな見どころの