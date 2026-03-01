メ～テレ（名古屋テレビ） 将棋の藤井聡太六冠が防衛を目指す棋王戦五番勝負は第3局が新潟市で行われています。 今期の棋王戦五番勝負は、3連覇中の藤井聡太六冠に去年に続いて増田康宏八段が挑戦しています。 藤井六冠は初戦を落としましたが、第2局に勝ってここまで1勝1敗です。 新潟市での第3局は午前9時藤井六冠の先手で始まりました。 藤井六冠はきょう勝ってタイトル防衛に王手をかけることができるのか。