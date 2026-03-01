メ～テレ（名古屋テレビ） 1日朝早く、名古屋市南区で横断歩道を渡っていた80代の男性がひき逃げ事故に遭い、重傷です。 午前6時前、名古屋市南区元塩町で横断歩道を渡っていた近くに住む81歳のアルバイトの男性が左折してきた車両と接触しました。 男性は右足の関節を脱臼骨折する重傷です。 現場は国道23号と交差する道路で車両は男性を救護することなく西の方向へ走り去ったということで、警察はひき逃げ事件と