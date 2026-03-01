村瀬心椛がインスタグラム更新ミラノ・コルティナ五輪の日本人女性メダリストのオフショットに反響が広がっている。私服姿では印象がガラリと一変。五輪中継や帰国後の会見で見ていた姿とは異なり、ファンの視線を釘付けにした。大人っぽい21歳の姿があった。オフショットを公開したのは、スノーボード女子の村瀬心椛（ここも、TOKIOインカラミ）。レザーのライダースジャケットを羽織り、首にはヘッドホンを身に着けている