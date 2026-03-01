倍井謙が出場4試合目で初ゴールを決めたベルギー2部のベールスホットはリーグ第25節でフランクス・ボランとアウェーで対戦。この試合でMF倍井謙が移籍後初ゴールを決めた。倍井は1月29日にベールスホットへの期限付き移籍が決定。2月8日のリーグ第25節・クラブNXT戦でスタメン起用されると、そこから4試合連続で先発出場を続けている。ボラン戦でも左ウイングで先発に名を連ねた。試合は前半23分、ベールスホットのFWディマ