BLACKPINKのロゼがK−POPアーティストで初めて英ブリット・アワードでトロフィーを獲得する新たな歴史を書いた。ロゼは先月28日に英マンチェスターで開かれた第46回ブリット・アワードで『APT．』でインターナショナル・ソング・オブ・ザ・イヤー部門を受賞した。◇K−POP初の受賞…グループとソロ両方でノミネートされた唯の一アーティスト今回の受賞でロゼはK−POP歌手初のブリット・アワード受賞者となった。ロゼはBLACKPINKメ