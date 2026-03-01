【新華社北京3月1日】中国人民政治協商会議（政協）第14期全国委員会の常務委員会は1日の第15回会議で、政協第14期全国委第4回会議を4日から北京で開催すると決定した。第4回会議の主要日程については?常務委の活動報告と政協第14期全国委第3回会議以降の提案活動状況に関する報告の聴取と審議?第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議での政府活動報告、関連報告の聴取と討議?「国民経済・社会発展第15次5カ年規画（2026〜