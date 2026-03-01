俳優の柴咲コウが、クリエイター育成・発掘を目的とする短編映画プロジェクト『MIRRORLIAR FILMS Season10』（2027年公開予定）に、監督として参加することが発表された。柴咲にとって短編映画の監督は2度目。茨城県下妻市を舞台に、新作短編を撮影する予定だ。【画像】『MIRRORLIAR FILMS』のプロデューサー、山田孝之、伊藤主税同プロジェクトは2020年に始動。伊藤主税、阿部進之介、山田孝之らがプロデュースを手がけ、新た