栃木県鹿沼市上南摩町の山林火災について、鹿沼署は１日、鎮火したと発表した。焼失面積は約６６ヘクタールだった。同署や県によると、けが人や建物の被害はなかった。山林火災は２月２１日に発生。自衛隊ヘリなどが消火活動を行い、２６日には延焼の恐れがない鎮圧状態となっていた。焼失面積は一時、約１００ヘクタールと発表されたが、調査結果を踏まえ約６６ヘクタールに修正された。