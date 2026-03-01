◇東京マラソン（2026年3月1日都庁前〜東京駅前の42.195キロ）今秋の愛知・名古屋アジア大会の日本代表選考会を兼ねて行われ、日本記録保持者の大迫傑（34＝リーニン）が2時間5分59秒で日本人トップの12位に入った。進化し続ける自身のモチベーションについて問われると「ない」と苦笑い。「五輪には3回も出ている。日本記録もたくさん出している」とし「そういうところじゃなくて、自分自身の記録をどこまで伸ばせるか、