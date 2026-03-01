京都府京丹後市で江戸時代の雛人形が展示されています。京の御所を模した御殿の中には、すまし顔のひな人形。江戸時代中期につくられた「御殿雛」です。楽しげな三人官女も並びます。廻船業や金融で富を得た豪商稲葉家の１２代当主の妻が嫁入り道具として持参したと伝えられています。「なかなか見事なもので、おどろきました」どんな方がもって来られたのか気になります」「飾りたい」「飾るところがない。部屋を