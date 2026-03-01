和歌山県白浜町で新たな観光の目玉として屋根のない２階建てバスで町内の名所を巡るツアーが始まります。南紀白浜の暖かな日差しを受けて走るオープントップバス。昭和期に人気だった白浜町のバスツアーを現代風にアレンジし復活させました。新たな観光の柱にしようと南紀白浜観光協会が企画したもので、２月２８日に試乗会が行われました。２階建てのバスからは輝く白良浜を一望することができます。アドベンチャーワール