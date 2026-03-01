アジア・サッカー連盟（AFC）は1日、イラン攻撃による中東情勢を受け、2、3日に予定していたアジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）西地区の決勝トーナメント1回戦を延期すると発表した。ACLEの下位大会、ACL2の西地区の準々決勝も延期する。日本勢が出場する東地区の試合は予定通り実施する。代替の日程は未定。AFCは「状況を引き続き注視し、全ての選手、チーム、役員、ファンの安全の確保に取り組む」とコメントし