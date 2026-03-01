◇東京マラソン（2026年3月1日都庁前〜東京駅前、42・195キロ）車いす男子は、世界記録保持者でパラリンピック車いすマラソン3連覇中のマルセル・フグ（40＝スイス）が1時間21分09秒で4度目の優勝を飾った。日本人トップは、1時間33分10秒で3位の渡辺勝（34＝TOPPAN）。車いす男子上位成績は以下の通り（記録は速報値）。（1）M・フグ（スイス） 1時間21分09秒（2）羅興伝（中国） 1時間28分36