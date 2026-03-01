◇東京マラソン2026(1日、東京都庁発〜東京駅前・行幸通り着)鈴木健吾選手(横浜市陸上競技協会)が2時間6分9秒の日本勢2位でフィニッシュ。全体13位となりました。鈴木選手は32キロ付近で日本勢トップに浮上します。その後は大迫傑選手(LI-NING)との競り合いとなり、最後は大迫選手が2時間5分59秒で日本勢トップフィニッシュ(全体12位)。鈴木選手は10秒遅れてゴールし日本勢2位となりました。レース後インタビューで「なかなかタフ