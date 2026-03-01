『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した小嶌こゆきホリプロと週プレの共催オーディション「ニューヒロインPROJECT」で発掘した天真爛漫美少女の小嶌こゆきが、3月2日（月）発売『週刊プレイボーイ11号』のグラビアに登場！アジアンビューティな顔立ちと鍛え抜かれたメリハリボディで、ソロYouTube動画は無名ながら驚異の80万再生を突破。世界に通ずるヒロイン誕生です！【写真】小嶌こゆきの鍛え抜かれたメリハリボディ＊＊